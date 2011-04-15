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27.02.2020

«Вирусный» фактор негативно воздействует на готовность инвесторов к принятию риска

В среду в начале торгов котировки высоколиквидных бумаг оставались под давлением из-за опасений, связанных с распространением коронавируса за пределами Китая, но в течение дня были отмечены признаки восстановления спроса. Так, Сбербанк (SBER) вырос на 2.3% в преддверии публикации отчетности МСФО за прошедший год (ожидается сегодня). Норникель (GMKN, +1.3%) опубликовал отчетность за год, финансовые результаты оказались в среднем лучше прогнозов. Годовую отчетгность по МСФО раскрыл и ВТБ (VTBRб -0.1%) – чистая прибыль банка составила более 201 млрд. руб.(немногим выше цели, ранее установленной менеджментом), ориентир менеджмента по прибыли на текущий год составляет 220 - 230 млрд. руб. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 1.5%, Магнита (MGNT) – на 0.7%. Тем временем Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 1.8%, Полюс (PLZL) и Алроса (ALRS) – на 1.5%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.4%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подешевели на 6.4%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 5.0%, Электроцинка (ELTZ) – на 4.7%, Томской распределительной компании (TORS) – на 4.6%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. «Вирусный» фактор по-прежнему негативно воздействует на готовность инвесторов к принятию риска – на этот раз поводом к всплеску волатильности по фьючерсам на западные фондовые индексы стали сообщения об обнаружении в США случая заражения, не связанного с известным очагом распространения, а также сравнительно быстрое увеличение случаев заражения за пределами КНР. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне сокращения «спроса на риск» на рынках в целом.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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