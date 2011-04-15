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27.02.2020

Нефть: продавцы еще не достигли цели

Цены на нефть продолжили падение в среду, получив лишь временное облегчение от отраслевой статистики из США. Brent не смогла прорваться к отметке 55 долларов за баррель и обновила более чем однолетние минимумы в районе 52,40 долларов за баррель. На утренней сессии в четверг котировки передвинули минимумы под отметку 52 доллара.

Продавцы продолжают ориентироваться на новости о коронавирусе, толкая баррель вниз после недавнего взлета к отметке 60 долларов. Рост числа заболевших за пределами Китая подогревает волнения по поводу спроса, а неопределенность вокруг решения ОПЕК+ по дополнительному ограничению добычи только подливает масла в огонь.

Тем временем отчет Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в пределах 0,5 млн баррелей против прогноза роста на 2,6 млн. Запасы бензина и дистиллятов сократились более чем на 2 млн баррелей. Впрочем, неплохая статистика мало чем помогла рынку – после кратковременной позитивной реакции Brent привлекла желающих зафиксировать прибыль на росте, в результате чего цены обвалились к новым минимумам.

Если в ближайшее время котировки подтвердят утрату уровня 52 доллара за баррель, распродажи получат развитие. В пользу негативного сценария говорит дальнейшее снижение азиатских рынков вслед за очередной просадкой Уолл-стрит. Следующая цель продавцов расположена на отметке 51 доллар за баррель.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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