Медведи продолжают господствовать на фондовых площадках

Переписав очередные минимумы, к концу сессии российские фондовые индексы сумели отскочить и завершили торги среды в плюсе. Но зачатки оптимизма оказались ложными, и в начале сегодняшних торгов наш рынок рванул на юг с новой силой. Тот факт, что импульс отскока, в том числе и на зарубежных площадках, не получает развития, сигнализирует о готовности продавцов к новым подвигам. По сути, это неудивительно, учитывая отсутствие позитивных новостей о коронавирусе, который продолжает распространяться по всему миру, подогревая спекуляции на тему рецессии, в том числе и в США. Так, в начале сегодняшних торгов индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,90% и 1,65% соответственно.



Под конец сессии среды рубль частично отскочил, но с утра вернулся к снижению. Доллар в очередной раз натолкнулся на локальное сопротивление в районе 65,60 руб., которое сдерживает рост котировок третий день подряд. Но поскольку в начале недели пара нарушала целостность этого уровня, угроза его пробоя довольно велика, учитывая продолжение распродаж в сегменте рисковых активов, несмотря на вчерашние заявления Трампа, в которых он попытался успокоить рынки, указав на ограниченное влияние вируса. В случае отката доллар/рубль встретит первоначальную поддержку в зоне 65,20 руб.



Brent тем временем впервые с начала прошлого года проколола отметку 52 доллара за баррель, которую сейчас пытается отвоевать. Нефть дешевеет уже шестой день подряд и рискует нацелиться на психологический уровень 50 долларов в случае подтверждения утраты отметки 52 доллара. Неплохая статистика Минэнерго США не помогла рынку ограничить потери, поскольку все внимание игроков по-прежнему направлено на ситуацию с коронавирусом. Если появится повод для коррекции, первым делом Brent направится в зону 53 доллара за баррель, которая до недавнего времени выступала в роли поддержки.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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