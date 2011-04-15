Инвесторы опасаются распространения коронавируса

В четверг в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи – инвесторы опасаются, что распространение коронавируса окажет ощутимое негативное влияние на глобальную экономику, но пока не готовы оценить масштаб этого влияния. Слабее рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, -7.4%) – сектор авиаперевозок принял на себя первый удар падения спроса из-за вируса. Кроме того, заметно подешевел Сургутнефтегаз (SNGS, -10.0%), который ранее вырос на 72% примерно за семь месяцев (индекс МосБиржи за тот же период повысился на 13%). Акции Магнита (MGNT) подешевели на 5.2%, Роснефти (ROSN) – на 4.9%, Татнефти (TATN) – на 4.5%, АФК Система (AFKS) – на 4.3%, Лукойла (LKOH) – на 4.1%, Новатэка (NVTK) – на 4.0%, ВТБ (VTBR) – на 3.9%, корпорации Алроса (ALRS) – на 3.5%, Газпрома (GAZP) – на 3.2%.



Во втором эшелоне продолжилась отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подешевели на 18.1%, МГТС (MGTS) – на 10.5%, ТГК-14 (TGKN) – на 8.0%, РусГидро (HYDR) – на 7.6%.



Фондовые индексы США упали более чем на 4%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским также наблюдается снижение.



Сегодня в начале торгов вероятно сохранение давления продаж – опасения, связанные с распространением коронавируса, пока не отступают, волатильность по мировым фондовым индексам остается высокой (трейдеры обратили внимание на рост числа инфицированных в Корее и появление первых случаев заражения в Новой Зеландии, Литве и Нигерии, но игнорируют положительную разницу в темпах роста числа выздоровевших и числа заболевших в мире). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение роста по паре доллар-рубль на фоне глобального сокращения «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.