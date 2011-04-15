Мир стоит на пороге финансового кризиса

Снижение на рынках акций приобрело характер обвала. Все попытки откупить дешевеющие активы оканчиваются безрезультатно и приводят лишь к усилению распродаж. Эпидемия коронавируса развивается по негативному сценарию: заболевание дошло до Германии и США.



На этом фоне фондовая Америка рухнула вчера более чем на 4% на больших объемах торгов, сыпется нефть и даже золото, которое считается защитным активом в периоды финансовых потрясений.



Сегодня с утра ситуация лишь усугубляется: американские фьючерсы теряют более 2%, нефть уже с утра обвалилась примерно на 2,5% и подошла вплотную к отметке 50 долларов за баррель. Это очень негативный сигнал – в последние дни в ходе азиатских сессий фьючерсы на индексы США и нефть подрастали. Поэтому откроемся мы сегодня падением процента на 2-3.



Никакие технические факторы сейчас практически не работают, все уровни поддержки как по акциям, так и по валюте с нефтью, проскакиваются без задержек. В общем дело попахивает новым масштабным кризисом.



Российский рынок акций потерял вчера 3,4%. Хуже рынка выглядел даже «Лукойл», который должна была бы поддерживать программа обратного выкупа акций. Скорее всего, компания сейчас не выкупает собственные бумаги, ожидая их дальнейшего снижения.



Впрочем, ближе к вечеру ждем небольшого отскока на закрытии шортов. Переносить их на выходные опасно, поскольку настроения могут измениться буквально в течение часа, а американский рынок акций сильно перепродал и технический отскок просто необходим.



В таких условиях трудно давать какие-то однозначные рекомендации среднесрочным инвесторам - спрогнозировать поведение рынка даже на пару дней невозможно. Тем, кто сидит в дивидендных бумагах и у кого крепкие нервы, можно подождать отскока и тогда уже принимать решение, ведь с падением котировок дивидендная доходность лишь возрастает, делая акции более привлекательными.



Спекулянтам стоит ловить момент для покупок прежде всего Сбербанка и «Норникеля» в расчете на отскок.



Ждем, что в условиях больших рисков закрепления нефти под уровнем 50 долларов за баррель Россия будет более сговорчива в вопросе снижения квот на добычу нефть на заседании ОПЕК+ на следующей неделе. Пока прогнозы главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что падение нефти носит эмоциональный характер и котировки восстановятся до комфортного всем уровня, не оправдываются.



Поэтому с попыткой роста нефти можно попробовать спекулятивно взять «Лукойл» и «Роснефть». Но все покупки нужно сопровождать очень короткими стопами. Пока же не стоит исключать провала нефти под отметку 50 долларов уже сегодня на открытии европейских площадок.



Нет никаких шансов сегодня в первой половине дня и у рубля. Валютные торги сегодня откроются по котировкам чуть ниже 67 руб за доллар. Здесь находится сопротивление росту пары доллар-рубль и можно было бы ожидать как минимум торможения обесценивания российской валюты. Но, как мы уже отмечали, сейчас технические уровни пробиваются без особых задержек.



Поэтому, если саммит ОПЕК+ не принесет стабилизацию на рынок нефти, курс 70 руб за доллар мы увидим в конце следующей недели.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.