Нефть покушается на важный рубеж

Устойчивое снижение нефтяных цен набирает обороты. Накануне Brent подешевела еще на 2,3%, а сегодня уже торгуется на свежих минимумах неподалеку от круглого уровня 50 долларов за баррель, утрата которого ознаменует собой новый этап медвежьего рынка.



Американские фондовые площадки падают максимальными со времен финансового кризиса темпами и тянут за собой остальные рисковые активы на фоне роста беспокойства по поводу распространения коронавируса. Более того, есть предположение, что Китай намеренно занижает официальную статистику по числу зараженных, чтобы не разжигать панику. Но больше всего нефтетрейдеров беспокоит тот факт, что с каждым днем все больше стран мира фиксируют заражение, что является прямой угрозой для спроса. К слову, вчера Саудовская Аравия сообщила о планах сократить поставки в Китай как минимум на 500 тыс. баррелей в день.



В таких условиях остается надеяться на активизацию стран ОПЕК+ в преддверии мартовского заседания, которое состоится через неделю. Вербальные интервенции с этого фронта уже оживились накануне. Так, генсек ОПЕК заявил о готовности принять меры для стабилизации рынка, а саудиты предложили урезать производство черного золота еще на 1 млн баррелей в день. По мере поступления подобных сообщений Brent, которая сейчас угрожает отметке 50 долларов, может отскочить от минимумов, но, скорее всего, еще успеет обновить теперь уже почти двухлетние минимумы, поскольку распродажи на мировых финансовых площадках продолжаются.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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