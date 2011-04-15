Рынок нефти завершил очередной торговый день снижением

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга дополнительно растеряла около 4%, просев до $50,97 за баррель. В пятницу снижение продолжается. К 11:00 МСК стоимость Brent опустилась до $50,2 - минимального уровня с июля 2017 года. Агрессивные распродажи нефти происходят на фоне прежних опасений относительно негативного влияния на мировую экономику, а также спрос на углеводороды распространения китайской коронавирусной инфекции. Китай является ключевым источником мирового спроса на сырьевые товары, поэтому спад экономической активности в стране из-за эпидемии стал ключевой причиной рыночного страха перед неизбежным падением потребления сырья при сохранении избыточного предложения. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе в Вене. Участники рынка, которые все ещё верят в восстановление цен, ожидают от картеля дальнейшего снижения совокупной нефтедобычи. Тем не менее, вероятность того, что членам ОПЕК+ все же удастся согласовать дополнительное сокращение стремится к нулю из-за неготовности России поддерживать данную инициативу. Также есть скептики, полагающие, что потенциального снижения добычи на 600 тыс. баррелей будет недостаточно для того чтобы нейтрализовать масштабное падение спроса. В восстановление цен не верят и инвестиционные банки. Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы на неделе 12-18 февраля сократили чистую «длинную» позицию по нефти до 4-месячного минимума. Учитывая сказанное, нефть рекомендуем рассматривать только с позиции продаж.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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