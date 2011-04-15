Индекс РТС можем сегодня увидеть ниже 1300 пунктов

Сегодня, 28 февраля, на российском рынке паника, вызванная мрачными прогнозами о замедлении роста мировой экономики на фоне распространения по всему миру коронавируса Covid-19 и его последствий. Вчера американский индекс Dow 30 закрылся в серьёзном минусе на 4,42%. Сегодня при открытии индекс Московской Биржи валится на 4,36%, а индекс РТС теряет уже 5,09%, и к данному моменту значение индекса РТС находится чуть выше 1300 пунктов, а индекса МосБиржи – ниже 2800 пунктов. Сегодня мы можем увидеть динамику индекса РТС в коридоре 1290-1320 пунктов, а индекса МосБиржи - в интервале 2740-2790 пунктов.



Сильнее всех на открытии валятся обыкновенные акции «Мечела» (-11,34%), вероятно, на опасениях снижения спроса на сталь в Китае. Падают также бумаги торговой сети «Лента» (-9,15%) и обыкновенные акции чувствительного к падению цен на нефть «Сургутнефтегаза» (-7,8%). Растущих акций на открытии сегодня просто не было, хотя краткосрочно почти на процент пытались подрасти бумаги «En+» на фоне позитивных операционных результатов, однако, попытка роста на таком «медвежьем» рынке успехом не увенчалась. Даже ранее выросшие акции золотодобытчиков падают.



Торги на валютном рынке открылись предсказуемо – очередным мощным гэпом доллара и евро вверх. Рубль на данный момент теряет по отношению к доллару 1,36%, доллар поднялся выше 66 руб., а по отношению к евро рубль обесценивается на 1,5%. Доллар торгуется уже выше 66,6 руб., евро подорожал выше 73 руб.



Аналитики глобальных инвестиционных банков предупреждают о затяжном падении финансовых рынков, как минимум до июля текущего года. Такой сценарий представляется возможным, учитывая, что вакцина от коронавируса появится очень не скоро, значит, и паника не скоро спадёт, даже если вспышка вируса пойдёт на спад весной, как и ожидалось. Определённый позитив может добавить рублю и российскому фондовому рынку встреча ОПЕК+, запланированная на 6 марта, но в случае, если она принесёт конкретный результат в виде продления соглашения или утверждения квот на дополнительное сокращение добычи нефти. Однако если встреча окажется безрезультатной, падение цен на нефть, а значит и обесценение курса рубля продолжится. В этом контексте очень важно, чтобы Минфин прекратил поддерживать доллар и евро, покупая их согласно бюджетному правилу. Хотя, по нашему мнению, такое решение уже не за горами.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»







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