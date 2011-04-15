Рынок нефти бурно отыгрывает снижение геополитических рисков

Цены на нефть попытались продолжить рост в среду и даже обновили майские максимумы непосредственно под отметкой 71 доллар за баррель, но тут же приступили к агрессивной коррекции, в моменте опустившись ниже 65 долларов за баррель и завершив день в районе 65,80 долларов за баррель.



Главным драйвером для рынка черного золота сейчас является геополитика, и на фоне спада напряженности трейдеры закономерно приступили к фиксации прибыли после недавнего ралли. Бегство от рисков начало угасать после довольно спокойного и нейтрального выступления Трампа по случаю ответных мер Ирана. Участники рынка восприняли риторику американского лидера как признак снижения угрозы обострения конфликта, и отступление нефтяных цен на этом фоне выглядело вполне логичным, учитывая, что при атаках объекты нефтяной инфраструктуры повреждены не были.



Дополнительное давление на фьючерсы оказал неожиданно медвежий отчет Минэнерго, который указал на неожиданный рост запасов сырой нефти на 1,2 млн баррелей против прогноза снижения на 3,6 млн баррелей. Более того, запасы бензина подскочили на 9,1 млн баррелей, показав максимальный недельный скачок с января 2016 года.



Сегодня инвесторы будут переваривать негативный релиз из США, что вкупе с дальнейшими признаками спада напряженности между Вашингтоном и Тегераном может оказать дополнительное давление на цены. С другой стороны, пока этот фактор остается в центре внимания игроков, потенциал снижения котировок будет ограниченным. Сейчас Brent пытается ухватиться за отметку 66 долларов за баррель, которая теперь выступает в роли ближайшего сопротивления.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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