Трамп призвал к продолжению покупок акций и рубля

Предыдущую торговую сессию российский рынок акций завершил уверенным ростом, прибавив по Индексу Мосбиржи процент и закрывшись выше отметки 3100 пунктов.



Рост мог бы быть и большим, если бы не снизившиеся акции «Газпрома». Ждем, что сегодня бумаги газовой монополии начнут ликвидировать отставание от рынка в том числе на фоне официального ввода газопровода «Турецкий поток». Технически бумагам ничто не мешает двинуться в район 270 руб.



Внешний фон с утра складывается позитивный: Дональд Трамп вчера дал однозначно понять, что не намерен развязывать войну с Ираном, и на этом фоне в рост пошли американские индексы. Фьючерсы на них сегодня прибавляют около трети процента.



Ждем открытия российского рынка ростом в районе 0,3-0,5%.



Около сопротивления 20 000 находится ГМК «Норильский Никель». На открытии рынка бумаги попробуют пробить данную преграду и закрепиться выше в том числе из-за роста цен на никель на процент.



Не понятна ситуация с «Мечелом», «обычка» которой выстрелила на 30%, а «префы» - на 18%. Никаких новостей по компании не было, данный взлет объяснить нечем и, соответственно, рекомендаций по бумаге мы дать не можем.



В тоже время на позитивном внешнем фоне ждем продолжения роста Сбербанка. В этом году думаем увидеть акции банка дороже 300 рублей.



Хуже рынка может быть «нефтянка»: в связи со снятием мировой напряженности цены на нефть с 70 долларов за баррель вновь ушли в район 66 долларов, где и были до начала конфликта между США и Ираном.



Однако пытаться заработать на падении нефти очень рискованно: пока неизвестно, какие санкции в отношении Ирана введут Штаты. Не исключено, что «под раздачу» попадет и Ирак, заявивший о необходимости вывести американские войска из страны. Кроме как наложить санкции на нефтяные отрасли этих стран их испугать нечем, поэтому нефть вполне может еще раз дернуться в район 70 долларов.



На низколиквидном рынка рубль в паре с долларом закрылся на отметке 61,2. Более чем процентный рост российской валюты можно объяснить покупками рубля на западных площадках, за которым следовал и валютный рынок Мосбиржи. Сегодня на наш рынок начнет поступать отложенная валютная выручка экспортеров, поэтому рост рубля вполне может продолжиться и пара доллар-рубль готова уйти под отметку 61.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.