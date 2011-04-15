Российский рынок: в новый год – с новыми рекордами

По мере возвращения интереса к риску после недавней паники на мировых финансовых рынках на фоне геополитического конфликта между США и Ираном, фондовые индексы перешли к восстановлению на торгах в среду. Так, после довольно агрессивной просадки, азиатские бенчмарки отыграли большую часть потерь, европейские площадки закрылись в плюсе, а американские индексы и вовсе финишировали на новых максимумах. На этом фоне российский рынок укрепился, несмотря на приличную просадку нефтяных цен. Так, индекс МосБиржи, который впервые в истории покорил уровень 3100, набрал 1,01%, а РТС по итогам сессии набрал 1,32%.



Главным драйвером спада напряженности послужило выступление Трампа, которое инвесторы расценили как попытку урегулирования конфликта с Ираном. Американский лидер пригрозил Тегерану экономическими санкциями, но при этом воздержался от анонсирования ответных военных ударов, что принесло облегчение рынкам. Также Трамп подчеркнул, что в результате ракетных ударов Ирана пострадавших не было.



А вот с рынком нефти такая риторика сыграла злую шутку. После кратковременного скачка к майским максимумам в районе отметки 71 доллар за баррель, Brent перешла к снижению и нарушила целостность уровня 65 долларов, после чего обосновалась под отметкой 66 долларов. Масла в огонь подлил отчет Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти на 1,2 млн баррелей и запасов бензина на 9,1 млн баррелей, что стало максимальным за четыре года недельным приростом на фоне ослабления спроса.



Но это не помешало рублю обновить максимумы середины 2018 года. Доллар обвалился к отметке 61,40 руб. и закрылся на минимумах. Более того, пара просела несмотря на приличный подъем американской валюты на рынке Форекс. Отчасти эти факторы были компенсированы возвращением интереса к риску. Теперь внимание игроков смещается на отметку 61 руб., утрата которой поставит под угрозу целостность психологического уровня 60 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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