Нефть марки Brent на торгах среды не смогла удержаться выше $70 за баррель

Несмотря на то, что атака Тегераном военных баз США в Ираке повысила опасения более широких боевых действий на Ближнем Востоке, США воздержались от ответных мер, а также начала полноценной военной кампании против исламского государства. Более того, в ходе обращения к нации американского президента накануне вечера, Дональд Трамп подчеркнул, что выступает против дальнейшей эскалации напряженности в регионе, поэтому на текущем этапе США ограничатся лишь новыми экономическими барьерами в виде ужесточения санкции против Ирана. Подобные комментарии подавили панические настроения и снова подстегнули аппетит инвесторов к риску. Кроме того, деэскалация напряженности на Ближнем Востоке снизила опасения инвесторов относительно дефицита предложения сырья, который мог возникнуть из-за потенциальных перебоев поставок углеводородов из Ирана. Помимо ситуации вокруг ближневосточного конфликта фактором снижения цен на нефть также выступил доклад МинЭнерго США по изменению запасов нефти. Доклад Администрации энергетической информации США (EIA) в среду показал, что запасы нефти на неделе, закончившейся 3 января, выросли на 1,2 млн. баррелей, после снижения три недели подряд. Аналитики по опросу S&P Global Platts прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн. баррелей. Учитывая сказанное, при неизменности новостного фона перспективнее выглядят краткосрочные продажи Brent.



Brent SellStop 65,30 TP 63,70 SL 65,80







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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