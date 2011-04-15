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10.01.2020

Год начинается с роста

Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги Распадской (+5,23%). Корректировались после ралли акции другой угольной компании – Мечела (-5,06%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61-61,50, несмотря на коррекцию цены на нефть до $65.

В первую неделю торгов сохраняется положительная динамика. Рынок отыгрывает движения сырьевых и фондовых активов за рубежом. Американской и российской экономикам прогнозируют подъем. Всемирный банк ориентируется на рост ВВП на 1,6% в России и на 2% в мире. Мы не ощущаем факторов оттока средств с российского рынка, отчасти потому, что официальная реакция на американо-иранский конфликт была сдержанной.

В фокусе ралли угольных компаний. Мы не исключаем, что за скупкой бумаг Мечела может стоять инвестор в сырьевые активы, либо структура, выкупившая или намеренная выкупить часть долга компании, либо связанная с Мечелом экономически. Собрать блок-пакет на рынке, с учетом того, что free float составляет около 48%, а торговый оборот за 3 дня превысил 20% капитализации, на наш взгляд, возможно. Примечательно, что на рынке РЕПО нет ажиотажа, покупатель не закладывает купленные акции, объем в свободном обращении сокращается, а значит, до окончания скупки, цена может еще подскакивать. Миноритариям, на наш взгляд, не стоит рассчитывать на предложение о выкупе, если только покупатель не договорится предварительно с контролирующим акционером.

Торговая идея: ГМК Норникель (-0,06%). Покупка, ТР 23700 руб. на горизонте 24 месяцев. Драйвером роста является программа по увеличению производства металлов на 15-100% на горизонте до 2030 года.

Динамика будет следовать за внешними площадками. Аутсайдерами могут стать акции Мечела. Ориентир – 3100 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50-62,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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