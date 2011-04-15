Нефть немного смазала картину на российском рынке

В четверг российские фондовые индексы торговались с переменным успехом. В течение дня индекс МосБиржи обновлял рекордные максимумы и уходил на отрицательную территорию на пике покупок рубля, но все же нашел в себе силы прибавить четверть процента на закрытии торгов. РТС же, который побывал на свежих максимумах семилетней давности, набрал за день 0,80%, закрывшись на уровне 1601,74. Оптимизму на российском рынке способствовало общее проявление интереса к риску после недавних распродаж из-за угрозы войны на Ближнем Востоке.



При этом динамика отечественных индексов могла быть еще более уверенной, если бы не падение нефтяных цен. Попытки возобновления роста провалились, и Brent в моменте коснулась 1-месячных минимумов в районе 64,50 долларов за баррель. Впоследствии котировки сократили потери, но остались под давлением, что несколько смазало бычью картину на российских площадках. Нефтетрейдеры, которые ранее активно закладывали в цену перебои в поставках из-за американо-иранского конфликта, перешли к корректировке позиций на фоне спада геополитической напряженности. По мере угасания этого конфликта удешевление Brent может продолжиться еще какое-то время.



Рубль тем временем протолкнул доллар к отметке 61 руб., которая выступила в роли поддержки. От этого уровня пара отскочила в район 61,25 руб., частично компенсировав внутридневные потери. Котировки остаются в русле четко выраженного медвежьего тренда, и угроза для уровня 60 руб. сохраняется. Предотвратить пробой этой психологической отметки способно дальнейшее удешевление нефти в сочетании с оживлением спроса на доллар. Подтолкнуть американскую валюту к росту в краткосрочной перспективе может сегодняшний отчет по рынку труда США, если результаты выйдут выше прогнозов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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