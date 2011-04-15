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10.01.2020

Нефть пока не готова к возобновлению роста

В четверг котировки нефти попытались вернуться в русло бычьего хода после агрессивной фиксации прибыли на максимумах. Однако рынок оказался неготовым к возобновлению покупок и на признаках коррекции над уровнем 66 долларов за баррель в игру вернулись продавцы, которые отбросили фьючерсы к месячным минимумам в области 64,50 долларов за баррель.

Участники рынка продолжили отыгрывать спад геополитической напряженности на Ближнем Востоке, который в свою очередь ослабил беспокойство по поводу перебоев мировых поставок энергоносителей. Также трейдеров разочаровал медвежий отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. При этом относительная устойчивость доллара, который чувствовал себя неплохо несмотря на угасание бегства от рисков, оказала дополнительное давление на Brent.

После падения к новым минимумам котировки вернулись выше уровня 65 долларов за баррель, но 200-дневная скользящая средняя тем не менее становится все ближе. Это ключевая поддержка на пути к 100-дневной средней, расположенной немногим выше уровня 62 доллара за баррель. Если в краткосрочной перспективе Brent не сможет прочно обосноваться над отметкой 66 долларов, угроза пробоя упомянутых скользящих средних возрастет, а реализация дальнейшего медвежьего сценария будет зависеть от риторики на геополитическом фронте. Другими словами, дальнейшие признаки урегулирования американо-иранского конфликта способны протолкнуть баррель ниже от текущих уровней.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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