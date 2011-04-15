Пара USD/RUB достигла отметки 61

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги ВСМПО (+8,24%). Корректировались акции МРСК Центра (-5,59%) и других дочерних компаний Россетей на фоне закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB вечером впервые с мая 2018 года опустилась ниже уровня 61.



Инфляция снизилась до минимума. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 103% по итогам 12 месяцев. Это самый низкий уровень с лета 2018 года. Инфляция снижается темпами, опережающими прогнозы. Однако, мы полагаем, что в первом полугодии уровень инфляции будет в диапазоне 3,0-3,5%, а во втором – инфляция пойдет в рост, в диапазон 3,5-5,0%. Снижение инфляции, даже временное, дает возможность Банку России продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Если по итогам января уровень инфляции удержится на отметке 3% и ниже, то увеличится вероятность снижения ставки на одну ступень в 1 квартале.



Рубль продолжает крепнуть. Мы полагаем, что отметка 60 рублей за доллар будет пробита только в случае роста цены на нефть выше $70 за баррель. Причем, на фоне снижения геополитической напряженности, вероятность волны резкого роста цены на нефть невысока. Текущий уровень является привлекательным для спекулятивных покупок иностранной валюты, мы не исключаем подскока курса до 62 в течение ближайшей недели.



В понедельник рынок будет следовать за внешними площадками. В фокусе нет корпоративных новостей. Ориентир – 3100 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,00-61,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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