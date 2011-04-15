Фондовые рынки опять вспомнили про торговое соглашение

В пятницу, 10 января, мировые фондовые рынки чувствовали себя по-разному. Если рынки на Западе вышли в умеренный минус, то в Азии и, в том числе, в евразийской России, было всё хорошо. Американский индекс Dow 30 в пятницу снизился на 0,46%, индекс S&P 500 — на 0,29%, а Nasdaq потерял 0,27%. Азиатские рынки сегодня с утра единогласно в плюсе, неплохо растут китайские индексы.



Противоречивые настроения на мировых рынках, вероятно, связаны с тем, что США и Китай пока упорно хранят молчание о деталях будущего торгового соглашения, и некоторые эксперты в связи с этим сомневаются, что оно окажется выгодным для китайской экономики. Впрочем, судя по динамике китайских фондовых индексов, в Китае настроены как минимум не паниковать по поводу будущего соглашения.



Российский фондовый рынок в пятницу вырос. Индекс МосБиржи прибавил 0,18%, поднявшись до 3123,66 пунктов, а индекс РТС вырос побольше, на 0,81%, до 1614,69 пунктов. Лидерами роста в пятницу стали довольно редко показывающие динамику «лучше рынка» акции «Газпром нефти», подорожавшие на 3,25%, а также бумаги «Русала» (+2,92%) и «Роснефти» (+2,89%). В лидерах снижения снова оказались очень волатильные акции «Распадской» (-4,07%), «ФСК ЕЭС» (-2,96%) и «НОВАТЭКа» (-2,43%). Сегодня мы ожидаем по индексу РТС 1600-1630 пунктов, а по индексу МосБиржи — 3110-3140 пунктов.



Цена нефти смеси Brent в пятницу упала на 0,57%, до $64,72 за баррель. В этот же день техасская нефть WTI подешевела на 0,66%, до $59,11 за баррель, на фоне некоторой стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня цена Brent с открытия дешевеет на 0,36%, а цена WTI падает на 0,24%. Прогнозируем сегодня по цене Brent $64-65 за баррель.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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