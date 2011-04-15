Рынок акций: пора задуматься о фиксации прибыли

Бурный рост российского рынка акций вчера продолжился: по итогам дня вслед за западными индикаторами Индекс Мосбиржи прибавил 0,9%. Таким образом, в этом году все торговые сессии мы закрывались в плюсе.



Из «голубых фишек» лишь один «Газпром» не участвует в ралли и сложно сказать, с чем это связано. Возможно, как и раньше, всплеск котировок акций газовой монополии будет предвестником коррекции. А коррекция назревает, она просто необходима для продолжения покорения новых высот.



Но сегодня мы вновь откроемся ростом в пределах 0,3-0,4%. На это указывает рост фондовой Америки после нашего закрытия. С утра американские фьючерсы торгуются около нуля.



ГМК «Норникель» сумел вчера пробить важную отметку 20 000 руб, но сегодня бумаги приступят к снижению из-за процентного падения мировых цен на никель на азиатской сессии.



В зоне сопротивления 260-262 руб закрылся вчера и Сбербанк. Но в случае улучшения внешнего фона рост акций банка может еще продолжиться.



Наибольшим риском является намеченное на завтра подписание «первой фазы» торговой сделки – коррекция «по факту» совсем не исключена. Озвучит Послание Федеральному Собранию и президент РФ Владимир Путин – очень часто ранее на выступления главы государства рынок реагировал продажами. Поэтому сегодня имеет смысл как минимум сократить длинные позиции.



Рубль в паре с долларом вчера так и не смог закрепиться под отметкой 61. Но это временно: в пользу рубля будут играть традиционно сильный платежный баланс России в первом полугодии. Большой запланированный внутренний объем заимствований Минфином (порядка 50 млрд руб в неделю), ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ, будут формировать спрос на ОФЗ и приток иностранной валюты в страну.



Стратегической целью для пары доллар-рубль является район чуть ниже 57.



Общий оптимизм перестал распространяться на нефть, которая вчера ушла в район 64 долларов за баррель и даже прокалывала эту отметку. Пока поводов для дальнейшего снижения нефти мы не видим, наоборот, более вероятен возврат котировок в район 65 долларов.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР









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