Минфин сбил рубль с толку

Российский рубль сменил направление движения в парах с иностранными валютами. Надолго или нет, покажет время, но именно сейчас, похоже, сильная национальная валюта перестала устраивать власть. Доллар США завершил сессию понедельника на уровне 61,27 руб. (+0,35%). Евро финишировал около 68,26 руб. (+0,54%). Пока это все большей частью - стабилизация после январских колебаний, но если и сегодня «россиянин» двинется в том же направлении, можно будет говорить о локальной смене тренда.



Краткосрочно доллар может оставаться в пределах 61,10-61,50 руб., евровалюта - в диапазоне 68,10-68,45 руб.



Фактором давления на «россиянина» является решение Минфина РФ нарастить объемы покупок валюты на рынке до 18,2 млрд руб. в день. Это вдвое больше, чем тратило ведомства в предыдущем периоде. На самом деле, внутри дня инвесторы этих покупок могут и не заметить, но Минфин может покупать и больше, временно конкретизируя ситуацию под ту, что нужно сейчас.



Кроме того, последние новости от Росстата не самые впечатляющие для рубля. Инфляция в РФ за неделю к 9 января выросла на 0,3%, что довольно много для начала года. Усиление инфляционного давления - минорный катализатор для рубля.







Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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