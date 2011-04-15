Акции Русгидро достигли максимума с 2018 года

Неделя началась с роста. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Русгидро (+12,81%). Лидерами снижения стали акции Мечела (-3,73%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 61,50.



Новостью дня стало ралли в акциях Русгидро. Котировки подскочили на максимум с лета 2018 года. Поводом стало появление в СМИ информации о возможном изменении корпоративной структуры, в результате чего головной компанией холдинга стала бы дочерняя РАО ЕЭС Востока. Высказывалось мнение аналитика одного из инвестдомов, что подобные изменения способствовали бы кратному росту дивиденда. По нашему мнению, изменения корпоративной структуры Русгидро не предвидятся в текущем году, а смена головной компании чревата негативной реакцией миноритариев и ростом расходов на управление. Существенный рост дивидендов только из-за смены акционерной структуры не вряд ли возможен. Волатильность котировок сохранится. Вне зависимости от дивидендных ожиданий, фундаментально акции недооценены. Сохраняем рекомендацию «держать», целевая цена – 0,8250 руб.



Рынок будет следовать за внешним фоном. В центре внимания инвесторов аукцион ОФЗ. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3100-3150 п., по паре USD/RUB: 61-61,50.





Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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