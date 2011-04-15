Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника умеренным ростом

Как и ранее, покупателей продолжает сдерживать ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, после того как США предпочли не отвечать на ракетные атаки Ирана по военным базам США, ограничившись лишь новыми финансово-экономическими санкциями. На фоне деэскалации ближневосточного конфликта участники рынка вновь переключили внимание на фундаментальные показатели. Сегодня в 18:30 МСК будут опубликованы данные по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозам экспертов, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,75 млн. баррелей. Если ожидания подтвердятся, и Администрация энергетической информации сообщит об их снижение, котировки нефти по итогам дня получат возможность выбраться на положительную территорию. Помимо этого, рыночный оптимизм вполне может поддержать подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированное на 19:00 МСК. Напомним, что США согласились отменить тарифы на производимую в Китае электронику на $160 млрд., а также вдвое сократить существующие тарифы на другие товары в объёме $120 млрд. Со своей стороны, Китай взял на себя обязательство увеличить экспорт американских товаров почти на $200 млрд. в течение следующих двух лет. Участники рынка полагают, что официальное завершение первой фазы соглашения непременно улучшит рыночные настроения и окажет поддержку всем рисковым активам, в том числе и нефти.







Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.