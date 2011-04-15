Нефть цепляется за ключевую скользящую среднюю

Во вторник нефть закрылась с небольшим повышением, но это не изменило общего медвежьего уклона канала, в котором Brent расположилась в последнее время. Котировки снова получили поддержку на попытках тестирования 200-дневной скользящей средней, которая оказывает активное сопротивление продавцам.



Небольшой отскок, благодаря которому Brent завершила торги на положительной территории, был связан скорее с техническими факторами – на попытках пробоя вышеупомянутой скользящей средней в игру вступают быки, сдерживающие нисходящий импульс.



В остальном ситуация на рынке остается неопределенной. С одной стороны, участники рынка уже отыграли спад геополитической напряженности между США и Ираном, с другой – трейдеры не спешат действовать в ожидании подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, которое состоится позднее сегодня.



Локально сдерживающим фактором выступил отчет API, который указал на увеличение запасов на 1,1 млн баррелей против прогноза небольшого снижения. Если сегодня официальные данные Минэнерго подтвердят рост запасов, игроки не удивятся, но будут разочарованы. Учитывая слабость восходящего импульса котировок, главная задача Brent на данном этапе – удержаться за 200-DMA, чтобы предотвратить падение к отметке 63 доллара за баррель.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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