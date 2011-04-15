Российский рынок развивает коррекцию

В ответ на ухудшение внешнего фона российские фондовые индексы развивают медвежью коррекцию после вчерашнего закрытия на отрицательной территории. Инвесторы устали ждать подписания первой фазы торговой сделки, которое состоится сегодня вечером, и перешли к частичной фиксации прибыли, а подстегнули их сообщения о том, что действующие тарифы США в отношении китайского импорта останутся в силе до президентских выборов в Штатах. Также сохраняется неопределенность в отношении деталей соглашения, которые могут разочаровать игроков. Так, за первый час сессии индекс МосБиржи и РТС подешевели на четверть процента при стабильной нефти, которая накануне слегка отошла от минимумов.



Brent нащупала поддержку непосредственно под отметкой 64 доллара за баррель, где расположена 200-дневная скользящая средняя. Импульс медвежьей коррекции от максимумов затормозился, но понижательные риски сохраняются, особенно учитывая угрозу того, что сегодня официальный отчет Минэнерго укажет на рост запасов сырой нефти после того, как вчерашние данные API отразили увеличение объемов на 1,1 млн баррелей.



Рубль тем временем стабилизировался после двухдневной коррекции. В ходе восстановления доллар натолкнулся на локальное сопротивление в районе 61,45 руб. и пока не решается на тестирование этой зоны. Пара торгуется вблизи уровней открытия, но в случае оживления общего спроса на доллар и возобновления распродаж на рынке нефти вполне может преодолеть область 61,50 руб. При этом если торговая сделка не впечатлит инвесторов, рублю не поможет начало налогового периода.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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