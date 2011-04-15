В фокусе реакция на смену правительства

Неделя началась с роста. Вчерашние лидеры роста и падения поменялись местами: скорректировались акции Русгидро (-3,16%), а выросли бумаги Мечела (+6,62%). Пара USD/RUB закрылась вблизи отметки 61,50.



Внезапная новость об отставке кабинета министров и грядущей конституционной реформе не вызвала резкой реакции рынка. Контуры реформы были обозначены достаточно четко. Из послания и смены кабинета не следует негативных сигналов в сторону бизнеса. Вечером стала известна кандидатура на пост премьера, фьючерсы и валютный рынок также отреагировали спокойно. Отчасти это связано с тем, что экономическая ситуация, созданная усилиями прежнего кабинета министров, инвесторов устраивает, а перемен к худшему не ожидается. От правительства ожидают реформ в социальной сфере, а госрасходы, прежде всего, приведут к увеличению доходов домохозяйств, стимулируют потребление.



Аэрофлоту (+2,03%) готовят конкурента на Дальнем Востоке. Нейтрально. Государство не отказывается от идеи создания низкобюджетной авиакомпании, на этот раз возникла идея сделать ее оператором дальневосточного региона. АК Аврора перевозит около 1,6 млн человек. Мы не ожидаем, что новая компания, если будет в итоге создана, приведет к сокращению присутствия Аэрофлота в регионе. Аэрофлот занимает преимущественно верхний ценовой сегмент, в то время, как конкурент будет ориентирован на лоукост. Также на горизонте трех лет новый перевозчик не будет достаточно обеспечен отечественной авиатехникой из-за ее ограниченного выпуска.



Ожидаем рост в пределах 1,5%. На локальном рынке в центре внимания новости внутренней политики, вероятно, она будет позитивной. Ориентир: 3100- 3150 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 61-61,50.





Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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