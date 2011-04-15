Российский рынок не испугался отставки правительства

Минувшая сессия выдалась весьма волатильной для российского рынка. Изначально индексы реагировали на нестабильный внешний фон, где верх одержала нервозность в ожидании церемонии подписания первой фазы американо-китайской торговой сделки. После просадки бенчмарки восстановились, но вскоре отправились к недельным минимумам уже на внутриполитических новостях, а именно, на сообщениях об отставке российского правительства. Впрочем, и эта просадка была оперативно выкуплена, отчасти благодаря информации о том, что на рассмотрение в Госдуму вносится кандидатура нового главы кабинета министров. В итоге индекс МосБиржи закрылся с повышением на 0,09%, а РТС просел в пределах 0,2%.



Рубль тоже показал довольно сдержанную и непродолжительную реакцию на неожиданные известия с политического фронта. Судя по всему, у инвесторов нет опасений по поводу политического кризиса в стране с оглядкой на скорое формирование нового кабмина. Доллар в моменте подпрыгнул к отметке 61,77 руб., но уже к закрытию сессию практически вернулся на исходные позиции. Несмотря на устойчивость нашей валюты к политическим потрясениям, коррективная тенденция, которая получила развитие на этой неделе, может сохраниться в ближайшее время, поскольку игроки еще не сняли перекупленность с рубля, а нефть тем временем никак не может вернуться к росту.



Сегодня мировые рынки будут отыгрывать подписание первой фазы торговой сделки, хотя, судя по сдержанной реакции Уолл-стрит, эйфории ждать не стоит, по большей части из-за того, что данное событие уже давно отыграно и учтено в котировках. Что касается статистики, внимание привлекут протокол заседания ЕЦБ, инфляция в Германии и в особенности – американские розничные продажи, которые послужат новым инфляционным сигналом после невнятных данных по потребительским ценам.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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