Рост нефти окажет поддержку рублю на открытии торгов

В среду котировки нефти завершили день небольшим снижением. Торги стартовали с отметки $63,9 за баррель марки Brent. После полудня цена поднялась до $64,1, однако развернулась от этого уровня, и к началу американской сессии снизилась к $63,1 – минимуму с 11 декабря. Однако к концу торгов котировкам удалось восстановиться до $63,8, завершив, таким образом, день минимальным снижением. Вечернему восстановлению цен поспособствовала статистика Управления энергетической информации США. Она показала недельное снижение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 0,5 млн баррелей. Утром четверга черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $64,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,3-64,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,5-70,7.



Основные европейские индексы закрылись в среду разнонаправленно. Американские выросли на заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, обновив исторические максимумы. На этом фоне российские индексы изменились незначительно и разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,09%. Долларовый индекс РТС, напротив, снизился на 0,17%. Среди лидеров роста – «Ростелеком» (+3,63%) и «Магнит» (+3,02%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,31%. Утром в четверг азиатские индексы реагировали на заключение торговой сделки США с Китаем умеренно-положительно, большинство из них росло на 0,1-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который снижался на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3300 п., на 0,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских площадок задает умеренно-позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3100-3165 пунктов, по индексу РТС — 1585-1620 пунктов.



Рубль изменился к основным валютам разнонаправлено. После информации о неожиданной отставке правительства Дмитрия Медведева он резко потерял около 1%, но к концу торгов ему удалось восстановиться, а к доллару – даже укрепиться. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 61,4175 руб. (-2,75 коп.). Европейская валюта выросла до 68,5250 руб. (+15,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом пары EUR/USD с 1,1130 до 1,1150. Утренний незначительный рост нефтяных котировок может оказать сегодня поддержку рублю на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,8-62,0 руб., для европейской валюты — 67,8-69,2 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»





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