Рынок нефти весьма апатичен к торговой сделке

В среду нефть закрылась с минимальными изменениями, показав едва заметную просадку. После рывка к новым минимумам в районе 63,50 долларов за баррель, Brent перешла к восстановлению и финишировала в районе 64,30 долларов. Ранее в течение дня попытки возобновления роста не увенчались успехом.



Отчет Минэнерго США обрисовал не лучшую картину. Единственным светлым пятном в релизе стало сокращение запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей против прогноза роста на 1,1 млн. А тем временем запасы бензина и дистиллятов подскочили на 6,6 млн и 8,1 млн баррелей соответственно. Более того, добыча выросла до нового рекордного максимума на уровне 13 млн баррелей в сутки.



«Противоядием» от этого негатива послужила общая позитивная реакция рынков на факт подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, которую инвесторы восприняли как первый реальный шаг двух стран к мирному урегулированию затянувшегося конфликта, который вредит мировой экономике и, соответственно, ставит под угрозу глобальный спрос на энергоносители. Также с определенной долей оптимизма трейдеры оценили январский отчет ОПЕК, в рамках которого организация повысила прогноз роста мирового спроса на нефть на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,22 млн баррелей в сутки.



В целом же остается очевидным, что рынку не хватает драйверов для возобновления роста, тогда как угроза дальнейшего снижения цен сохраняется. Подписание торговой сделки не повлекло бурной и продолжительной реакции, поскольку было учтено в ценах. Тем не менее, в ближайшей перспективе это событие способно хотя бы ограничить проявление медвежьего давления на рынке.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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