Давление на рубль сохранится

Сегодня мы ожидаем сохранения давления на национальную валюту. На фоне разнонаправленного движения валют EM и стабильной ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 64,6 доллара за баррель, ослаблению российской валюты будут способствовать внутренние факторы, а именно повышенные объемы покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Данный фактор сдерживает активность рублевых «быков» и не позволяет им вернуть инициативу. На таком фоне в начале дня мы ожидаем умеренного ослабления рубля, в результате чего доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля. В дальнейшем в случае роста спроса на риск можно ожидать компенсации утреннего роста, однако в ходе сессии американская валюта вряд ли сможет выйти из диапазона 61,5 – 62 рубля.



Напомним, что днем ранее рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 0,4%, евро подтянулся на 0,2%. Кроме внутренних факторов, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся рынков – индекс MSCI Emerging market currency index второй день подряд демонстрировал снижение, отступая от локальных максимумов, установленных 14 января. Восстановления же рынка энергоносителей не хватило для нивелирования негативных факторов.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.