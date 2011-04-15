Российские активы готовы к новым подвигам

В четверг российский рынок двигался в целом равномерно. Открывшись ростом, индексы плавно повышались на преимущественно позитивном внешнем фоне вкупе с ростом нефтяных цен. Но во второй половине сессии нашим бенчмаркам пришлось вернуть часть заработанного из-за фиксации прибыли на рынке черного золота. По итогам дня индекс МосБиржи и РТС повысились на 0,79% и 0,65% соответственно.



На рынок нефти после попыток пробоя уровня 64 доллара за баррель вернулся спрос, отправивший Brent к отметке 65 долларов. Помимо оптимизма от заключения частичной торговой сделки, игроков воодушевил отчет МЭА, в котором агентство сообщило, что в прошлом месяце страны группы ОПЕК+ выполнили условия соглашения на 142%. Но завершить торги на дневных максимумах котировкам не удалось – вмешался фактор доллара, который вырос в ответ на сильные данные по розничным продажам в США.



Также умеренную поддержку рынку оказало ослабление рубля. Российская валюта продолжила корректироваться от недавних максимумов, в результате чего доллар обосновался на отметке 61,60 руб. Важно отметить, что коррекция происходит плавно и осторожно, несмотря на выраженную перекупленность рубля. Отчасти эффект смягчается за счет преобладающего интереса к риску и налогового периода.



Сегодня тон высокодоходникам задаст свежий блок статистики из ряда ключевых стран, включая Китай. Если общая картина укажет на улучшение состояния экономики в конце прошлого года, спрос на риск сохранится, а значит, российские индексы могут продолжить подъем, а потенциальное давление на рубль будет оставаться сдержанным.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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