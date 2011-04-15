Неделя обещает быть спокойной

Если говорить о предстоящей неделе, то стоит отметить, что она обещает быть для рынков достаточно спокойной, а основным фактором станут отчетности компаний в США.



Заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем на некоторое время уведет тему торговых войн на второй план. При этом подписание соглашения не привело к волне фиксации прибыли. Сдержали продажи и активизировали покупки новости по фискальным стимулам в обеих странах. Так, в США идет подготовка нового пакета налоговых послаблений, который может быть представлен уже летом. Также в Китае заявили о том, что в 2020 году продолжится масштабное понижение налогов. Это дало повод к сохранению оптимизма на рынках и преобладанию покупок.



Плюс к этому ситуации вокруг Ирана остается достаточно спокойной, а отсутствие эскалации позитивно сказывается на аппетите к риску.



Макроэкономическая статистика также не порадует инвесторов поводами для активных действий. В ходе недели не предполагается публикация данных по важным макроэкономическим индикаторам ни по США, ни по Китаю, а основная статистика будет относиться к странам Евросоюза. Здесь стоит выделить выходящие в пятницу данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг основных европейских стран.



В четверг 23 января состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ставке. Мы не ожидаем каких-то изменение в денежно-кредитной политике европейского регулятора. Влияние данного решения, а также последующей пресс-конференция Кристин Лагард, на динамику мировых рынков, на наш взгляд, окажется минимальным и будет носить локальный характер.



В результате, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на набирающем обороты сезоне отчетности компаний в США. В ходе недели инвесторы обратят внимание на отчетности United Airlines, Netflix, IBM, Johnson&Johnson, Intel, P&G, American Airlines. Отчеты компаний могут оказать влияние, как на динамику отдельных секторов, так и рынков в целом.



Отдельно отметим ситуацию на рынке энергоносителей, где в начале недели ожидаем преобладания покупок, чему способствует ситуация вокруг нефтяной промышленности Ливии. Это может привести к закреплению фьючерс на нефть марки Bent выше 65 долларов за баррель.

Также стоит отметить, что в понедельник в США будет выходной в честь Дня Мартина Лютера Кинга, что в начале недели приведет к снижению активности игроков и низким объемам торгов.



Что же касается внешнего фона, сложившегося перед открытием российского фондового рынка в понедельник, то его можно охарактеризовать, как умеренно позитивный. Закрытие основных американских индексов на новых максимумах, позитивная динамика сегодня с утра на торгах в Азии и подъем рынка энергоносителей будут способствовать покупкам в наших акциях. В результате индекс МосБиржи в начале торгов попытается продолжить восходящую динамику и переписать исторические максимумы. Однако во второй половине дня можно ожидать перехода в консолидацию у достигнутых уровней, на фоне низкой активности игроков и объемов торгов. Более того, отсутствие новых идей и «тонкий» рынок могут способствовать попыткам коррекционного снижения на фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям. В сложившихся обстоятельствах ожидаем движения индекса МосБиржи в понедельник в диапазоне 3200 – 3250 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем попыток укрепления российской валюты на фоне роста рынка энергоносителей. Также поддержку рублю может оказать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют умеренно-позитивную динамику. Отметим, что активность покупателей в рубле продолжат сдерживать высокие объемы интервенций во исполнение бюджетного правила. В результате ожидаем, что после позитивного открытия и попыток ухода доллара под отметку 61,5 рубля, покупки в американской валюте могут возобладать, что приведет к возвращению пары USD/RUB в диапазон 61,5 – 62 рубля и закрепление в этом коридоре. Из позитивных факторов для национальной валюты на предстоящей неделе выделим подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 января.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ





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