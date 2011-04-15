Российский рынок начал новую торговую неделю с обновления исторических максимумов. В лидерах роста металлургии и электроэнергетики благодаря росту акций Норильского никеля и Русала, а также дочек Газпромэнергохолдинга, Русгидро и Россетей.



Нефть Brent с утра прибавляет 1,2% до $65 за баррель на фоне воскресных новостей из Ливии. Страна может приостановить экспорт нефти объемом примерно 800 тыс. б/с или около 0,8% от общемировой добычи. Российские нефтяники довольно скромно реагируют на подъем нефти. Отраслевой индекс (+0,25%) выглядит чуть хуже рынка.



Торможение отскока наблюдается в паре USD/RUB с расчетами завтра. Сегодня со старта торгов валютный инструмент теряет 0,1% и торгуется по 61,45.



Продолжается ралли в акциях ГМК Норильский никель (+1,6%) на фоне взлета цен на палладий. Бумаги с открытия поднимались выше 22 000 руб. Импульс роста сохраняется и у Русала (+4,5%), контролирующего 27,8% Норникеля.



Подрастают представители электроэнергетического сектора: ОГК-2 (+2,6%), Мосэнерго (+2,6%), Русгидро (+2%), Россети-ап (+1,9%), Россети-ао (+1,7%), ТГК-1 (+1,6%).







Пучкарев Дмитрий, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»







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