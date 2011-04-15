Геополитика толкает нефтяные цены вверх

После подъема в пределах 0,5% под занавес торговой недели, Brent продолжает укрепляться на торгах в понедельник, отыгрывая новости с геополитического фронта. Котировки открылись гэпом вверх и тестируют уровень 65,60 долларов за баррель, чтобы впоследствии прорваться к отметке 66 долларов за баррель.



Покупателей вдохновили сообщения о том, что из-за массовых протестов в Ираке было приостановлено производство нефти на месторождении Аль-Фхдаб, а добыча на месторождении Бадра оказалась под угрозой. Кроме того, в Ливии объем производства энергоносителей сократился почти на 800 тыс. баррелей в сутки из-за блокировки работы портов по инициативе командующего Ливийской национальной армии. Подобные события, способствующие перебоям в поставках, традиционно оказывают повышательное давление на цены по причине опасений сокращения мирового предложения нефти.



На этом фоне участники рынка проигнорировали свежие данные Baker Hughes, которые указали на восстановление числа буровых в США на 14 штук, до 673 единиц от недавних минимумов марта 2017 года. Впрочем, в последнее время игроки в целом вяло реагируют на эту статистику, которая не показывает тесной корреляции с показателями добычи.



В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, будет удерживаться на плаву за счет геополитического фактора, а также недавней солидной статистики из ключевых стран – Китая и США. С технической точки зрения, котировкам необходимо прочно обосноваться над уровнем 65 долларов за баррель, чтобы создать условия для пробоя отметки 66 долларов.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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