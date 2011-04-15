В фокусе операционные результаты ММК

Неделя началась с роста. Индекс Мосбиржи закрылся на новом максимуме, выше 3200 п., а индекс РТС обновил максимума с 2012 года. Лидерами роста стали бумаги Мечела (+8,69%), который может продать долю в Эльгинском месторождении, что позволит снизить долговую нагрузку. Лидерами снижения стали акции Детского мира (-1,71%). Пара USD/RUB закрылась вблизи отметки 61,60.



ММК (+0,93) опубликует результаты производства за 2019 год. Вчера отчитался конкурент НЛМК (-0,95%), который не смог преодолеть снижение объемов, обусловленное внутрипроизводственными факторами. У ММК динамика выпуска и продаж слабоположительная. Мы ожидаем роста производства до 11,4 млн тонн. Бумаги ММК, по нашему мнению, недооценены, потенциал роста около 30%, цель –62 руб. на горизонте 12 месяцев. Однако, в краткосрочном плане, реакция рынка может оказаться противоположной. Бумаги ММК достигли максимума более чем за год, и не исключено, что игроки захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях или даже открыть спекулятивные короткие позиции с целью 43 руб. в начале февраля. Вчера мы наблюдали ситуацию, которая напоминала открытие игроком шортов в бумаге НЛМК.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе заседание банка Японии и результаты ММК. Ориентир 3200-3220 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 61-61,50.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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