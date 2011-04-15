Настрой на рынках акций в целом выглядит менее оптимистичным

В понедельник восходящий тренд по индексу РТС остался в силе (несмотря на сокращение активности нерезидентов из-за выходного в США). В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +3.8%), что отчасти объясняется техническими факторами (выход цены из долгосрочного консолидационного диапазона), отчасти – ожиданиями роста объема перевозок в результате ввода в эксплуатацию нового терминала в Шереметьево. Акции Татнефти (TATN) подорожали на 2.5%, МТС (MTSS) – на 1.9% Норникеля (GMKN) - на 1.5%, Сбарбанка (SBER) и Северстали (CHMF) – на 1.4%.



Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 14.6%, РусАква (AQUA) – на 11.5%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 6.1%, Электроцинка (ELTZ) – на 6.0%.



В США в понедельник торги не проводились, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наметилась коррекция вниз.



Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС, необходимая, с позиций технического анализа, для снятия локальной «перекупленности». Настрой на рынках акций в целом выглядим менее оптимистичным, чем ранее (некоторые наблюдатели полагают, что поводом для коррекции вниз на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о вспышке нового вируса в Китае). Между тем США и Франция договорились о «торговом перемирии», что скорее благоприятно для рынков в целом. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше отметки 61.5 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося снижения «спроса на риск» на рынках в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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