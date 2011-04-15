Нефть падает на уклонении от рисков

После краткосрочного скачка на росте геополитической напряженности на Ближнем Востоке, нефтяные цены не смогли удержаться на достигнутых высотах и откатились от локальных максимумов в районе 65,70 долларов за баррель. Во вторник утром котировки продолжают снижаться и уже утратили отметку 65 долларов.



Геологический фактор не возымел должного эффекта на рынок – беспокойство быстро сменилось фиксацией прибыли, в том числе на фоне укрепления доллара. Текущая ситуация на рынке показывает, что игроки не готовы устойчиво проталкивать баррель от текущих уровней, тогда как продажи на росте по-прежнему выглядят актуальными.



Сегодня в связи со вчерашним праздником в США не будет публикации отчета API, за которым следуют официальные данные Минэнерго – публикации сдвигаются на день. Игроки будут ориентироваться на общие настроения, которые начали ухудшаться – азиатские фондовые площадки просели из-за беспокойства по поводу нового коронавируса, который передается от человека к человеку. На этом фоне рынки могут перейти в режим полноценного бегства от рисков, что только усилит давление на Brent.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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