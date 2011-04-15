Консенсус-прогноз по акциям Х5 составляет 2530 рублей

Вчера преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи удержался выше 3200 п. Лидерами роста стали акции ВТБ (+3,74%), поводом стала новость о возможности увеличения дивиденда до 50% от прибыли. Лидерами снижения стали префы Мечела (-4,80%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,70-62,00.



X5 Retail (+0,41%) опубликует результаты продаж за 2019 год. Ожидается, что выручка в 4-м квартале составила 640-470 млрд рублей, по итогам года – не менее 1,73 трлн рублей. Внимание инвесторов будет приковано к динамике трафика в сегментах гипермаркетов и супермаркетов, а также среднего чека. На фоне стагнации продаж в верхних сегментах, компании ищут способы увеличить выручку. Падение трафика в Карусели по итогам 3-го квартала составило 4,4%, и инвесторы позитивно отреагируют на любое улучшение. В то же время, сохранение отрицательной динамики в сегменте гипермаркетов, или её появление в новом сегменте может спровоцировать волну продаж. Консенсус-прогноз по акциям Х5 составляет 2530 руб. на горизонте 12 месяцев.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе реакция на назначения в правительстве. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3200-3220 пунктов, по паре USD/RUB: 61-61,50.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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