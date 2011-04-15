Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22.01.2020

Коррекция не удалась, возобновляем рост

Российский рынок акций на негативном внешнем фоне начал вчерашний день с распродаж, на пике Индекс Мосбиржи падал почти на процент. Однако открытие американских фондовых площадок спровоцировало покупки, вслед за которым пошли и мы. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял всего треть процента.

Такая динамика рынка говорит о том, что покупатели необычайно сильны, денег на рынке полно, и о среднесрочных шортах пока лучше забыть.

Значительно лучше рынка выглядели акции ВТБ, прибавившие 3,7% на заявлении главы банка Андрея Костина о возможности направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. Отказался идти вниз и Сбербанк, направившийся к сопротивлению 275 руб.

В общем, инвесторы начали выкупать просадки почти по всем бумагам, за исключением сильно перегретого «Норильского Никеля», который подкосило падение мировых цен на никель и палладий. Сегодня в ходе азиатской сессии эти металлы отскакивают, соответственно на 1 и 0,5 процентов, за ними на открытии торгов пойдут вверх и бумаги ГМК.

В целом же внешний фон перед открытием нашего рынка складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5 процентов.

Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, «быки» постоянно получают необходимые для роста свежие деньги, с другой, Индекс Мосбиржи сильно перекуплен и как только финансовый поток иссякнет,коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во «второй эшелон», где масса интересных и еще не отыгранных идей.

Что касается непосредственно нефти, то в последнее время ее волатильность резко упала и поводов для сильных движений нет. Ждем продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 долларов за баррель.

Рубль в паре с долларом попробовал на прочность отметку 62, но пробивать ее не решился. Сегодня на фоне роста интереса к риску и приближения пика налогового периода, снявшая перепроданность пара доллар-рубль, вновь приступит к снижению. Первой целью ее движения является отметка 61.

При этом внешний фон для рубля складывается слабо негативным: доллар немного подрастает к корзине валют. Но этот факт не будет определяющим для динамики рубля сегодня.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100