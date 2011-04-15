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22.01.2020

Рынок дождался повода для коррекции

С самого начала торгов вторника российские фондовые индексы снижались в унисон с внешними площадками, где инвесторов охватила паника на сообщениях о распространении нового вируса атипичной пневмонии в Китае и азиатском регионе в целом. Участники рынка восприняли эту тенденцию как угрозу для потребительского спроса и, как следствие, риск торможения экономического роста. На этой волне отечественные бенчмарки прилично просели, хотя к кону дня отыграли часть потерь на некотором угасании массового бегства от рисков. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС просели на 0,33% и 0,75% соответственно.

Долларовый индекс показал более глубокую просадку из-за удешевления рубля, который поддался панике в сегменте рисковых активов. Доллар в моменте касался 2-недельных максимумов на подходе к отметке 62 руб., откуда впоследствии отскочил и обосновался в районе 61,75 руб. Несмотря на умеренную негативную реакцию, тенденция отката российской валюты налицо. Оттолкнувшись от минимумов под отметкой 60 руб., американская валюта медленно, но верно отыгрывает потери, и в ближайшее время такая динамика может получить продолжение, учитывая нестабильность обстановки на внешних площадках и неспособность котировок нефти вернуться к полноценному росту.

В обозримой перспективе негатив от новостей из Азии может быть частично нивелирован потенциальными оптимистичными заявлениями со стороны участников форума в Давосе, что способно вернуть тягу к риску. Однако инвесторы все же, скорее всего, будут соблюдать осторожность, опасаясь новых тревожных заголовков на тему нового вируса. В этом контексте российский рынок выглядит уязвимым и может продолжить коррекцию, тем более что индексы остаются перекупленными, как, собственно, и рубль.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

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