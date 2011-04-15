Рынок нефти: геополитика уступила экономическим рискам

Несмотря на сохраняющееся беспокойство по поводу перебоев поставок на Ближнем Востоке, цены на нефть продолжили снижаться на торгах во вторник. Brent утратила уровень 65 долларов за баррель и, встретив поддержку на отметке 64 доллара, обосновалась немногим ниже 64,50. На утренних торгах в среду котировки продолжают демонстрировать медвежий уклон и рискуют понести дальнейшие потери.



Накануне мировые рынки охватила паника на новостях о распространении нового вируса атипичной пневмонии в Китае. Волну страхов перенял и нефтяной рынок, который чутко реагирует на экономические риски, трансформирующиеся в беспокойство по поводу спроса на энергоносители. В условиях массового бегства от рисков и без того неустойчивые позиции нефтяных фьючерсов закономерно пошатнулись.



Дополнительный негатив привнесли недавние прогнозы МВФ. Фонд не только понизил оценку роста мирового ВВП, но и указал на сохраняющиеся риски со стороны торговой войны, которая может снова обостриться, несмотря на недавнее подписание частичной сделки между США и Китаем. Из отраслевых событий медвежьим фактором для рынка послужило внушительное восстановление буровой активности на сланцевых месторождениях США, которое грозит новыми рекордами по добыче.



Сегодня рынок будет ориентироваться на общее отношение к риску, которое, скорее всего, будет осторожным. Под занавес торгов API опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. Рост объемов способен усилить давление на Brent, которая рискует протестировать 200-дневную скользящую среднюю, если спрос на риск не вернется.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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