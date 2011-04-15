Инвесторы почувствовали коррекцию

Коррекция на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 62,00.



АЛРОСА (+0,68%) опубликует операционные результаты за 4-й квартал и 2019 год. Агрегированные данные по продажам были раскрыты ранее, поэтому заметной реакции инвесторов на новость не предвидится. Среди других важных новостей компании – начало разведывательного бурения на руднике «Мир», восстановление добычи на котором возможно на горизонте 6-8 лет. Но неплохим драйвером может стать другая новость – Минфин рассмотрит предложение по покупке алмазов в госфонд в размере до $1 млрд. (около трети всех продаж за год). Это в значительной степени застраховало бы Алросу от колебаний спроса на мировом рынке. На минимуме спроса продажи падали вдвое. Подобная практика была во время кризиса 11 лет назад, и при необходимости, может быть возобновлена. Таким образом, компания гарантировала бы операционный денежный поток $0,5-1 млрд, а значит, исключались бы системные риски для дивидендов миноритариев. Рекомендация – «держать», цель – 100 рублей за акцию.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Мы не исключаем продолжения коррекции, снижение «голубых фишек» может составить 1,5-2,5%. Аутсайдерами будут сырьевые компании на фоне падения цен на нефть, палладий и другие активы. Вместе с тем, акции телекомов, ритейлеров, Yandex выступят в качестве защитных. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3150-3170 п., по паре USD/RUB: 61,70-62,30.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.