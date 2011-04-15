Вирус оказывает давление на рынки

В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – рынки остаются под давлением неопределенности, вызванной вспышкой нового вируса в Китае. С позиций технического анализа, пауза в росте необходима для снятия «перекупленности» по индексу РТС. В итоге Сургутнефтегаз (SNGS) подешевел на 4.9%, Новатэк (NVTK) - на 3.6%, ММК (MAGN) – на 3.2%, Магнит (MGNT) – на 2.3%, НЛМК (NLMK) –на 2.2%, Северсталь (СHMF) – на 2.0%, Газпром (GAZP) – на 1.9%.Между тем акции АФК Система (AFKS) подорожали на 5.1% на фоне обещаний сократить долг до комфортных 150 млрд. руб. до конца года и обновить дивидендную политику «в скором времени».



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 6.2%, ОР (UBUV) – на 4.7%, Россетей (RSTI) – на 3.6%. Тем временем Саратовский НПЗ (KRKN) подешевел на 6.6%, Распадская (RASP) – на 5.2%, Коршуновский ГОК (KOGK) – на 4.6%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено без заметных движений, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы потеряли в среднем 0.5%, по азиатским наблюдается снижение.



Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Опасения, вызванные вспышкой вируса в Китае, оказали давление не только на спрос на акции, но и на динамику цен на нефть – фьючерсы на Brent в среду понизились на 2%, сегодня снижение продолжается (трейдеры полагают, что распространение вируса может негативно повлиять на объем пассажирских перевозок, а значит, и на спрос на топливо). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 62.0 по паре доллар-рубль, в течение дня не исключено «тестирование» этой отметки в случае усиления спроса на «защитные» активы.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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