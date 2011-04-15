Российский рынок подает сигналы разворота

После продолжительной серии роста и неоднократного обновления максимумов, российский рынок вслед за коррективными движениями начал формировать сигналы разворота, чему способствует внешний фон. Накануне мировые фондовые площадки попытались стабилизироваться после первоначальной медвежьей реакции на распространение нового китайского вируса, но страхи возобладали – американские индексы закрылись в минусе, потянув за собой азиатские площадки, которые в четверг отступили к 7-недельным минимумам.



Вчера индекс МосБиржи и РТС по итогам сессии просели на 1,08% и 1,31% соответственно и могут продолжить откат в течение предстоящей сессии в условиях распродаж в сегменте рисковых активов, включая нефть, что служит дополнительным негативным фактором для нашего рынка. Китай принял решение изолировать семимиллионный город Ухань, в котором и была изначально зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Впрочем, Штаты успели обвинить Пекин в отсутствии экстренной реакции на эпидемию коронавируса. В целом ситуация вокруг Поднебесной остается напряженной, что предполагает дальнейшее отступление акций.



Рубль тоже продолжил сдавать позиции – вчера доллар впервые с 7 января выше за пределы уровня 62 руб., но подтвердить его пробой не смог, хотя и закрылся неподалеку. Дополнительным негативом служит падение нефтяных цен, которые ускорили просадку и уже вплотную подошли к отметке 62 доллара за баррель на опасениях снижения мирового спроса из-за вспышки вируса. Локальным фактором давления на котировки послужил медвежий отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти на 1,6 млн баррелей против прогноза падения на 1 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов увеличились на 4,5 млн и 3,5 млн баррелей соответственно. Если Минэнерго обнародует похожие цифры, Brent может показать еще более глубокую просадку до конца дня.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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