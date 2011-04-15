Риски усиления коррекции в акциях и рубле нарастают

Вчера российский рынок акций снизился более чем на процент. Снижение шло по всему спектру ликвидных акций, в результате чего Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше поддержки 3170 пунктов. Но сегодня она будет пробита вниз уже с открытия торгов.



О общем-то объективных поводов для распродаж нет, просто началась фиксация прибыли в отсутствие драйверов для роста и в условиях необходимости снятия технической перекупленности.



Внешний фон с утра негативный. После нашего закрытия резко развернулись вниз американские индексы, а фьючерсы на них сегодня с утра теряют около четверти процента. На полтора процента дешевеет нефть и никель. Так что ждем открытия российского рынка акций снижением примерна на 0,4-0,5%.



Чуть лучше рынка выглядел вчера Сбербанк, но при ухудшении внешнего фона поддержка 262 руб может сегодня не устоять, и тогда бумагам банка будет открыта дорога для снижения еще на 10 рублей.



Скорее всего, не устоит и отметка 21 000 руб по «Норникелю». Мало того, что бумага сильно перекуплена, так еще падает очень волатильный в последнее время никель.



По бумагам ГМК и нефтянке, за исключением «Лукойла», можно пробовать открывать шорты с короткими стопами. Шортить «Лукойл» более рискованно из-за программы обратного выкупа акций – неизвестно, когда сама компания начнет выставлять заявки на покупку.



Однако при попытке заработать на понижении стоит помнить, что восходящий тренд российского рынка акций не сломлен и на рынке достаточно свободных денег. Многие инвесторы лишь ждут снижения, чтобы закупиться акциями. Поэтому при развороте Америки вверх покупки быстро возобновятся и на отечественном рынке.



Пока же ближайшей целью снижения Индекса Мосбиржи является район 3130 пунктов.



Американский институт нефти сообщил вчера о росте недельных запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей, в то время как рынок прогнозирует снижение на 1 млн. Сегодня ждем более индикативных данных от Минэнерго США. Но большее влияние на котировки может оказать не сам показатель запасов, а объем суточной добычи. На прошлой неделе он был зафиксирован на рекордной отметке 13 млн баррелей.



Пока же нефть вышла из комфортного для последних дней района 64-65,5 долларов за баррель и сегодня с утра ушла в район 62 долларов. Ближайшей поддержкой является отметка 60 долларов, в случае приближения к которой нефтяные контракты стоит спекулятивно покупать. Пока поводов для серьезного снижения «черного золота» не видно.



Ухудшение общих настроений затронет и рубль, который в паре с долларом сегодня вновь попробует закрепиться выше отметки 62. Внутренних причин для резкого снижения российской валюты нет, наоборот, в ближайшие дни рублевые «быки» получат порцию корма в виде налогового периода.



Однако если негатив будет нарастать, то уход пары доллар-рубль в район 62,5 исключить нельзя. Факторов для более сильного обесценивания рубля мы пока не видим.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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