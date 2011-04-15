Нефть вернулась к минимумам начала декабря

После невнятных попыток стабилизации нефть ускорила темпы снижения на торгах в среду. Затишье на рынках оказалось временным, и вскоре бегство от рисков возобновилось, отправив фондовые площадки в минус. Инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу распространения китайского вируса, который в контексте нефтяного рынка может негативно повлиять на спрос на энергоносители.



В этих условиях Brent с легкостью перешагнула через 200-дневную скользящую среднюю, а на утренних торгах в четверг протестировала и 100-дневную среднюю, в лице которых лишилась локальных уровней поддержки, передвинув минимумы начала декабря к отметке 62 доллара за баррель. Давление на фьючерсы усилила очередная негативная статистика из США. Отчет API отразил рост запасов сырой нефти на 1,6 млн баррелей против прогноза снижения на 1 млн баррелей. Более того, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 4,5 млн и 3,5 млн баррелей соответственно. Теперь участники рынка без энтузиазма ждут официальный отчет Минэнерго, который может подтвердить медвежью картину.



В сочетании с уклонением от рисков негативные данные ведомства могут отправить Brent к новым минимумам. Пробой уровня 62 доллара за баррель ознаменует собой новый этап в текущем медвежьем цикле рынка и вернет в игру психологическую отметку 60 долларов. Однако в случае улучшения отношения к риску и более благоприятного отчета Минэнерго в сравнении с оценками API, не исключены попытки отскока, первым делом за пределы 100-DMA в районе 62,60 долларов за баррель.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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