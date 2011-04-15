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24.01.2020

Аутсайдерами могут акции компаний сырьевого сектора

Вчера коррекция на рынке продолжилась. Внешние площадки способствовали снижению. Лидерами роста без новостей стали акции Аптеки 36,6 (+7,21%). Лидерами снижения стали бумаги Сургутнефтегаза (-3,43%) и Газпрома (-3,55%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 62,00.

Лента (+0,97%) опубликует операционные результаты за 4 квартал и 2019 год. По итогам 3 квартала компания продемонстрировала слабый рост продаж, при этом динамика сопоставимых продаж была отрицательной. Это общая проблема для публичных ретейлеров, которая периодически проявляется в последние годы. Лента особенно уязвима к падению трафика и среднего чека, поскольку специализируется в сегменте крупных форматов. Приход нового акционера пока кардинально не переломил ситуацию, поскольку снижение эффективности обусловлено внешней средой. Тем не менее, у компании есть шанс на перемены к лучшему, в том числе, за счет развития интернет-продаж. Полагаем, что объем выручки по итогу 4 квартала составил порядка 107 млрд руб. Рекомендация – «покупать», цель – 282 рублей.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Аутсайдерами вновь могут стать компании сырьевого сектора на фоне отрицательной динамики сырьевых активов. Однако, цена на нефть, скорее всего, удержится выше $60 за баррель. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3130-3160 пунктов, по паре USD/RUB: 61,90-62,50.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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