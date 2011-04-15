Российский рынок: есть шанс на стабилизацию

Накануне российские индексы продолжили развивать коррекцию, хотя и неохотно. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС просели чуть более чем на 1%, чему способствовал все еще неспокойный внешний фон, где инвесторы продолжают пристально следить за развитием событий в Китае. Число умерших от нового вируса в КНР достигло 25 человек, а количество зараженных возросло до 830. Аналитики наперебой оценивают потенциальное влияние эпидемии на экономические показатели, что определенно не способствует проявлению интереса к высокодоходникам.



При этом в ходе предстоящей сессии не ожидается массового бегства от рисков. После первоначальной просадки американские индексы отыграли большую часть потерь, Азия сегодня торгуется с умеренными потерями, а фьючерсы Уолл-стрит символически снижаются. В целом ощущается присутствие напряженности, но панических настроений тоже не наблюдается. В этих условиях отечественные индексы могут стартовать вблизи уровней закрытия и предпринять попытки стабилизации после трех дней продаж. По крайней мере, потенциальные потери обещают быть сдержанными, если на рынки не придет новое обострение страхов.



Рубль между тем довольно стойко справляется с натиском продавцов. Доллар в моменте поднимался к 2,5-недельным максимумам немногим выше уровня 62 руб., на котором котировки и завершили торги. Сегодня паре предстоит подтвердить пробой этой отметки, который откроет путь к области 62,20 руб. Задача упростится, если цены на нефть возобновят снижение. В четверг Brent опускалась к свежим минимумам в районе 61,25 долларов за баррель, откуда отскочили и вернулись выше 62 долларов. Вероятность повторного тестирования этого уровня велика.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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