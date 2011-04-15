Коррекция в акциях сегодня прекратится. Надолго ли?

Российский рынок акций вчера продолжил уверенное падение: Индекс Мосбиржи потерял по итогам дня чуть более процента. Снижение шло по всему спектру высоколиквидных бумаг, что прямо указывает на фиксацию прибыли крупными игроками. Попытки откупить акции и развернуть рынок вверх не увенчались успехом.



Отдельно стоит выделить «Газпром», который и так выглядел намного хуже рынка в этом году, а вчера и вовсе рухнул на 3,5%. Никаких поводов для столь негативной динамики акций газовой монополии нет, и после столь сильного падения очень хочется купить «Газпром» хотя бы на отскок. Однако это может быть не лучшим решением – складывается впечатление, что инвесторы просто выходят из этих бумаг для высвобождения средств под другие идеи. Поводов для роста «Газпрома» также нет.



Более интересным выглядит Сбербанк, который вчера удержал поддержку 262 руб. Можно ждать возобновления покупок и в «Норильском Никеле», который несмотря на всю свою перегретость и падение цен на никель и палладий вчера не был в лидерах снижения. Однако от агрессивных покупок ГМК сегодня останавливают находящиеся в «красной» зоне сырьевые товары.



Хорошие шансы для отскока у «Лукойла» - программу обратного выкупа и высокие дивиденды никто не отменял.



В пользу сегодняшнего роста говорит и фактор пятницы: переносить шорты через выходные тем более при сохраняющемся восходящем тренде мало кто решится.



В целом же никаких поводов для сильной коррекции нет – просто прошла фиксация прибыли на негативном внешнем фоне. Поводом для этой самой фиксации инвесторы выбрали эпидемию нового заболевания в Китае. В общем, повод слабенький – мы с успехом уже пережили птичий и свиной гриппы, и ничего, никаких серьезных ударов для мировой экономики они не нанесли. Тоже самое будет и с коронавирусом – скоро он забудется.



Вчера после нашего закрытия американские индексы пошли резко вверх, сегодня фьючерсы на них прибавляют около 0,1%, на треть процента подрастает нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом на 0,3-0,4%. Однако спекулянтам стоит проявить осторожность: еще одна фаза коррекционного снижения не исключена.



Нефть вчера падала в район 61,4 доллара за баррель, но, видимо, улучшение общих настроений и неплохая статистика по запасам из США привели к закрытию шортов и началу осторожных покупок. Вчера Минэнерго США сообщило о снижении недельных запасов на 0,4 млн баррелей. Рынок ждал более существенного сокращения – на 1 млн баррелей, но и этот результат можно назвать позитивным, поскольку днем ранее Американский институт нефти заявил о росте запасов на 1,6 млн.



Лучше прогнозов были данные по запасам бензина и дистиллятов. Однако добыча нефти в Штатах осталась на рекордном уровне в 13 млн баррелей в сутки.



Пока поводов для ухода «черного золота» в район 60 долларов за баррель нет, наоборот, мы ждем осторожного и плавного восстановления котировок.



Пара доллар-рубль вновь не смогла перешагнуть отметку 62 и это еще раз говорит о том, что массовой распродажи рублевых активов и последующего вывода денег нет. Доллар потихоньку продолжает расти к основным мировым валютам, что негативно для укрепления рубля. Однако в ближайшие дни ждем увеличения объема предложения валюты из-за приближения пика налогового периода.



Сегодня наиболее вероятным коридоров для пары доллар-рубль является диапазон 61,3-62.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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