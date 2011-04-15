Пятница на рынке может стать временем консолидации

К утру пятницы видно, что внешний фон остается преимущественно негативным. Для рынков капитала это означает возможность продолжения продаж, и, вероятно, инвесторы сегодня снова ею воспользуются. Цены на нефть Brent слегка восстанавливаются после провала вчерашним вечером, баррель североморской смеси торгуется по $62,28. Свежие данные от Минэнерго США показали, что за прошедшую неделю запасы черного золота сократились на 0,4 млн баррелей против прогноза падения на 1 млн баррелей. Это несколько успокоило инвесторов.



Ключевым негативным катализатором на сырьевом рынке остается китайский коронавирус: его распространение идет слишком быстро, и уже сейчас стоит вопрос об объявлении в связи с ним чрезвычайной ситуации. Эпидемия ли это, будет понятно чуть позже, но потребность прессы в сенсациях сейчас явно играет против рыночного спокойствия.



Российский рынок акций накануне утащило вниз из-за провала в нефти и общего негативного настроения участников торгов. Индекс МосБиржи спустился к 3141 пункту (-1,05%), индекс РТС просел на 1,04% до 1596 пунктов. Фактор смены правительства биржи уже учли в ценах, внешнюю конъюнктуру тоже, но отечественным бенчмаркам никак не удастся оставаться в стороне от снижения, если общий настрой будет минорным.



Индекс МосБиржи проторгуется сегодня в коридоре 3130-3150 пунктов с вероятностью дальнейшего снижения. Индекс РТС попробует консолидироваться в границах 1580-1605 пунктов.



Рублевые пары вопреки глобальной динамике, остались стабильными после столь волатильного четверга. Доллар США закрыл предыдущую сессию около 61,90 руб. (+0,1%) и сегодня может стабилизироваться в коридоре 61,80-62,05 руб. Для пары евро/рубль сессия четверга закрылась на отметке 68,42, краткосрочно инструмент способен оставаться в пределах 68,30-68,65.



Сегодня в макроэкономическом календаре запланирован большой объем статистики по странам еврозоны и по США, внимание стоит уделить вечернему выступлению главы американского казначейства Стивена Мнучина.







Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»







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