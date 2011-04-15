Нефть марки Brent продолжает снижаться на фоне общего нежелания трейдеров рисковать

На азиатской сессии пятницы стоимость одного барреля нефти составляет $61,54. Угроза распространения короновируса остается главной темой всех новостных заголовков, провоцируя панические настроения и бегство трейдеров из расположения рисковых активов. Власти Китая ввели карантин в трех мегаполисах с общим населением почти 20 млн. человек из-за стремительного распространения инфекции, которой, по последним данным, уже заразились 583 человека, 17 из которых умерло. С 10 утра по местному времени (5.00 мск) было остановлено автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение с Уханем, 11-миллионным городом в провинции Хубей на востоке Китая, который является 7-м по численности населения городом в стране. Ситуация усугубляется тем, что сегодня в Китае начался период празднования Лунного Нового Года, который продлится до конца января. В этот период есть высокая вероятность того, что вирус получит еще большую географию распространения. Несмотря на сказанное, покупателям нефти под закрытие вчерашнего дня все же удалость отыграть часть снижения после выхода данных от Администрации энергетической информации США (EIA), сообщившей о снижение запасов нефти на неделе, закончившейся 17 января, на 400 тыс. баррелей. Однако, как отмечалось ранее, полностью переломить нисходящую тенденцию на рынке углеводородов будет возможно только при условии снятия риска мировой пандемии. До этих пор продажи Brent останутся в приоритете.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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