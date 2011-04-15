Ожидаем преобладания продаж на открытии российского рынка

Если говорить о предстоящей неделе, стоит выделить несколько факторов, способных оказать влияние на широкий спектр активов.



Отдельно отметим, сохраняющееся давление на рынки со стороны новостей по распространению короновирусной инфекции, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов от акций, до валют и сырьевых товаров, включая нефть. Учитывая это, можно ожидать снижение аппетита к риску и негативную динамику на большинстве рынков.



На неделе пройдет заседание ФРС США, в рамках которого будет принято решение по ставке. Мы ожидаем сохранение ставки на текущем уровне, что уже заложено в котировках, а основное внимание инвесторов привлекут комментарии относящиеся к наращиванию баланса ФРС.



Также выделим блок важной статистики по экономике США. Большой блок данных, включающий предварительный ВВП за 4 квартал, индекс доверия потребителей и продажи нового жилья, будет оказывать существенное влияние на оценки инвесторами динамики американской экономики и отношение к высокорисковым активам. В Китае большую часть следующей недели включая четверг торги не проводятся, а из статистики по экономике Поднебесной можно выделить данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который выйдет в пятницу. Однако в пятницу китайский рынок может так и не открыться – речь идет о продлении праздничной недели до конца недели, в результате чего китайский рынок может открыться только 3 февраля.



Плюс к этому, внимание инвесторов будет обращено на сезон отчетности в США. Публикуемые результаты крупных компаний будут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и на рынки в целом.



Сегодня с утра на мировых рынках преобладают негативные настроения. В Азии основные индексы демонстрируют негативную динамику. И если потери индийского рынка укладываются к 8.30 мск. в 0,5%, то в Японии снижение составляет порядка 2%. Фьючерсы на американские индексы отступают на 1%. Падение на рынке энергоносителей уже превысило 2%.



В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. Продажи будут преобладать по широкому спектру активов, а индекс МосБиржи уже в первые минуты может потерять порядка 1%, отступить в район 3100 – 3120 пунктов. В дальнейшем давление на рынок сохранится на фоне негативной динамики в Европе и США. При этом под конец торгов по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит российским бумагам отыграть часть потерь.



На валютной секции Московской биржи ожидаем ослабления рубля в начале торгов. Из внешних факторов, кроме снижения цен на нефть, отметим волну ослабления валют EM. Плюс к этому на рубль продолжит давить повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль сможет закрепиться выше отметки 62 рубля, пробитой в пятницу, и сделать уверенный шаг в сторону середины диапазона 62 – 63 рубля.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ





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